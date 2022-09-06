Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили 12 украинских беспилотников

Беспилотники были обнаружены в районах восьми населенных пунктов и города Херсон.

Российские средства ПВО за сутки сбили 12 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах восьми населенных пунктов и города Херсон. Также российские ПВО перехватили ракету "Точка-У" в районе населенного пункта Попасная (ЛНР) и 11 снарядов РСЗО HIMARS в районе Каховской ГЭС.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС России уничтожили до ста украинских боевиков в Запорожской области.

Видео: Минобороны России