Минобороны РФ: ВКС России уничтожили до ста украинских боевиков в Запорожской области

ВКС России за сутки уничтожили до ста украинских боевиков в Запорожской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Боевики были уничтожены в районе населенного пункта Веселянка. Также в результате ударов по пунктам временной дислокации батальона механизированной бригады ВСУ уничтожили 15 единиц военной техники.
Конашенков добавил, что в районе города Артемовск (ДНР) высокоточным оружием воздушного базирования уничтожено до 250 военнослужащих двух механизированных бригад украинских войск.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы ЗРК "Бук-М3".
Видео: Минобороны России
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