Минобороны РФ: ВКС России уничтожили до ста украинских боевиков в Запорожской области

Также российские ВКС уничтожили 15 единиц военной техники.

ВКС России за сутки уничтожили до ста украинских боевиков в Запорожской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Боевики были уничтожены в районе населенного пункта Веселянка. Также в результате ударов по пунктам временной дислокации батальона механизированной бригады ВСУ уничтожили 15 единиц военной техники.

Конашенков добавил, что в районе города Артемовск (ДНР) высокоточным оружием воздушного базирования уничтожено до 250 военнослужащих двух механизированных бригад украинских войск.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы ЗРК "Бук-М3".

Видео: Минобороны России