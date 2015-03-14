Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили 10 украинских беспилотников

Также российские ПВО сбили в воздухе 13 снарядов РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО за сутки сбили 10 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районе населенных пунктов Егоровка, Зеленый Гай, Павловка, Никольское, Завитне Бажання, Кирилловка (ДНР), Полтава (ЛНР), Новая Тарасовка и Новая Каменка (Херсонская область). Также российские ПВО сбили в воздухе 13 снарядов РСЗО HIMARS в районах населенных пукнтов Бургунка, Ольговка, Николаевка, Новая Каховка, Понятовка, Никольское (Херсонская область) и Новоникольское (ЛНР).

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении узла связи ВСУ в Харьковской области.

Видео: Минобороны России