Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили 10 украинских беспилотников

Российские средства ПВО сбили 10 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Кирово, Суханово, Кучерское, Дмитренко (Херсонская область), Евгеновка, Зеленый Гай, Владимировка (ДНР), Красноселовка, Терновое и Энергодар (Запорожская область).
Также Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили станцию космической связи Центра правительственной связи Украины в районе населенного пункта Палиевка.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили пункт управления группировки "Днепр".
Видео: Минобороны России
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