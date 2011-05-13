Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили 10 украинских беспилотников

Также российские военные уничтожили станцию космичекой связи Центра правительственной связи Украины.

Российские средства ПВО сбили 10 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Кирово, Суханово, Кучерское, Дмитренко (Херсонская область), Евгеновка, Зеленый Гай, Владимировка (ДНР), Красноселовка, Терновое и Энергодар (Запорожская область).

Также Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили станцию космической связи Центра правительственной связи Украины в районе населенного пункта Палиевка.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили пункт управления группировки "Днепр".

Видео: Минобороны России