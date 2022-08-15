Минобороны РФ: российские ВКС уничтожили более ста наемников в Харьковской области

Пункт временной дислокации наемников находится в районе населенного пункта Золочев.

Российские ВКС уничтожили более ста иностранных наемников в Харьковской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Пункт временной дислокации наемников находится в районе населенного пункта Золочев. Его поразили высокоточным оружием. В результате действий российских ВКС уничтожено более ста наемников из Польши и Германии.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника.

Видео: Минобороны России