Минобороны РФ: российские ПВО сбили восемь украинских беспилотников

Российские средства ПВО за сутки сбили восемь украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Червонопоповка, Голиково, Полтава (ЛНР) и Великий Выселок. Также российские ПВО перехватили 10 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган" в районах населенных пунктов Зугрэс, Докучаевск (ДНР) и Переможное (Запорожская область).
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили более 80 украинских военных на Донецком направлении.
Видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все