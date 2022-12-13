Минобороны РФ: российские ПВО сбили восемь украинских беспилотников

Также российские ПВО перехватили 10 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган".

Российские средства ПВО за сутки сбили восемь украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Червонопоповка, Голиково, Полтава (ЛНР) и Великий Выселок. Также российские ПВО перехватили 10 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган" в районах населенных пунктов Зугрэс, Докучаевск (ДНР) и Переможное (Запорожская область).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили более 80 украинских военных на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России