Минобороны РФ: российские ПВО сбили три украинских беспилотника

Всего с начла проведения спецоперации были уничтожены 3779 беспилотных летательных аппаратов.

Российские средства ПВО за сутки сбили три украинских беспилотника. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Владимировка (ДНР), Кременная и Куземовка (ДНР). Всего с начла проведения спецоперации были уничтожены 3779 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска пресекли действия двух групп диверсантов на двух направлениях.

Видео: Минобороны России