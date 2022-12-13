Минобороны РФ: российские ПВО сбили шесть украинских беспилотников

Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 3770 беспилотных аппарата.

Российские средства ПВО за сутки сбили шесть украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Добролюбовка, Кременная, Коломыйчиха, Червонопоповка (ЛНР). Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 3770 беспилотных аппарата.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили два украинских склада топлива.

Видео: Минобороны России