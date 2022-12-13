Минобороны РФ: российские ПВО сбили девять украинских беспилотников

Также российские ПВО перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган".

Российские средства ПВО за сутки сбили девять украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Ивановка, Зеленый Гай, Верхнеторецкое, Григоровка (ДНР), Кременная (ЛНР), Малая Кардашинка, Алешки (Херсонская область). Также российские ПВО перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган".

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России нанесли поражение пункту управления 59-й мотопехотной бригады ВСУ.

Видео: Минобороны России