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Минобороны РФ: российские ПВО сбили девять украинских беспилотников

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Также российские ПВО перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган".

Российские средства ПВО за сутки сбили девять украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Ивановка, Зеленый Гай, Верхнеторецкое, Григоровка (ДНР), Кременная (ЛНР), Малая Кардашинка, Алешки (Херсонская область). Также российские ПВО перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган".

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России нанесли поражение пункту управления 59-й мотопехотной бригады ВСУ.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво, украина
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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