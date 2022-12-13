Минобороны: ВС России нанесли поражение пункту управления 59-й мотопехотной бригады ВСУ

Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО за день.

Вооруженные силы России нанесли поражение пункту управления 59-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины. Боевая задача выполнена вблизи населенного пункта Камышевка. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 16 марта сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ добавил, что дополнительно силы ВС РФ ликвидировали два зенитных ракетных комплекса С-300 и "Оса-АКМ" и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства, размещенные на территории Донецкой народной республики - вблизи Ясенового и Константиновки.

В районе населенного пункта Камышевка поражен пункт управления 59-й мотопехотной бригады ВСУ. В районе населенного пункта Ясеновое уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс С-300. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт добавил, что за последние сутки проведения специальной военной операции на Украине силами оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение 93 артиллерийским боевым подразделениям противника на огневых позициях, а также живой силе и технике противника в 186 районах.

Минобороны РФ: украинские военные потеряли до 275 солдат на Донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России