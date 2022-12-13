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Минобороны РФ: российские ПВО сбили четыре украинских беспилотника

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Также российские ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО за сутки сбили четыре украинских беспилотника. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Спорное, Берестовое, Благовещенка, Кирилловка (ДНР). Также российские ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS в районах населенных пунктов Пологи и Тарасовка (Запорожская область).

Конашенков добавил, что в районе населенного пункта Новодаровка (Запорожская область) был сбит украинский вертолет Ми-8.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные заняли более выгодные рубежи на Запорожском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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