Минобороны РФ: российские ПВО сбили четыре украинских беспилотника

Также российские ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО за сутки сбили четыре украинских беспилотника. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Спорное, Берестовое, Благовещенка, Кирилловка (ДНР). Также российские ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS в районах населенных пунктов Пологи и Тарасовка (Запорожская область).

Конашенков добавил, что в районе населенного пункта Новодаровка (Запорожская область) был сбит украинский вертолет Ми-8.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные заняли более выгодные рубежи на Запорожском направлении.

Видео: Минобороны России