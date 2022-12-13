Минобороны РФ: российские ПВО сбили 15 украинских беспилотников

Также российские ПВО перехватили один снаряд РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО за сутки сбили 15 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Владимировка, Коломыйчиха, Змиевка, Рубежное, Площанка, Краснореченское, Кременная (ЛНР), Егоровка, Новоандреевка, Волноваха, Еленовка (ДНР) и Лесное (Запорожская область). Также российские ПВО перехватили один снаряд РСЗО HIMARS.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Херсона.

Видео: Минобороны России