  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Минобороны РФ: российские ПВО сбили 11 украинских беспилотников
Сегодня, 15:23
109
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны РФ: российские ПВО сбили 11 украинских беспилотников

0 0

Также российские ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган".

Российские средства ПВО за сутки сбили 11 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Пологи, Романовское (Запорожская область), Горловка, Пески, Благодатное, Володино (ДНР), Николаевка, Нововодяное и Кременная (ЛНР). Также российские ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган".

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли удары по складам иностранного оружия на Украине.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии