Минобороны РФ: российские ПВО сбили 11 украинских беспилотников

Российские средства ПВО за сутки сбили 11 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Пологи, Романовское (Запорожская область), Горловка, Пески, Благодатное, Володино (ДНР), Николаевка, Нововодяное и Кременная (ЛНР). Также российские ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган".
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли удары по складам иностранного оружия на Украине.
Видео: Минобороны России
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