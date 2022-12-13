Минобороны РФ: российские ПВО сбили 11 украинских беспилотников

Также российские ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган".

Российские средства ПВО за сутки сбили 11 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Пологи, Романовское (Запорожская область), Горловка, Пески, Благодатное, Володино (ДНР), Николаевка, Нововодяное и Кременная (ЛНР). Также российские ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган".

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли удары по складам иностранного оружия на Украине.

Видео: Минобороны России