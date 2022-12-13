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Минобороны РФ: российская ПВО впервые сбила новую украинскую ракету "Гром-2"

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Вместе с ракетой были также перехвачены три снаряда РСЗО HIMARS и два беспилотника.

Российская ПВО впервые сбила новую украинскую ракету "Гром-2". Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Вместе с ракетой были также перехвачены три снаряда РСЗО HIMARS и два беспилотника в районах населенных пунктов Новоандреевка и Зеленый Гай (ДНР). Кроме того, в районе Темировки (Запорожская область) сбили украинский вертолет Ми-8.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы подразделений ВДВ по взятию опорных пунктов ВСУ.

Видео: Минобороны России

Теги: гром-2, игорь конашенков, минобороны россии, пво, ракета
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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