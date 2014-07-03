  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:04
136
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны РФ показало кадры захваченных укрепленных позиций ВСУ

0 0

В результате артиллерийского удара украинские войска понесли потери.

Минобороны России опубликовало видео захваченных укрепленных позиций Вооруженных сил Украины.

На опубликованных кадрах показано продвижение подразделений Воздушно-десантных войск, принявших участие в захвате укрепленных позиций. В пресс-службе ведомства отметили, что в результате артиллерийского удара украинские войска понесли потери. Они бросили свои позиции отступили.

Также на видео показаны протяженные траншеи, бетонный бункер и препарат со шприцем, который предположительно назвали "боевым наркотиком".

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили три пункта управления ПВО Украины.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы украины, захват, минобороны россии, укрепленные позиции
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии