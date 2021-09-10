Минобороны РФ показало кадры с работой системы "Небо-Т" в ходе спецоперации

Минобороны РФ опубликовало видео, на котором запечатлена работа радиолокационной системы "Небо-Т" для отслеживания российских и вражеских самолетов.
Установка высотой 25 метров представляет из себя антенну, которая вращается вокруг своей оси, отслеживая пролетающие в ее диапазоне воздушные суда.
Отметим, что за счет использования расчета РЛС российские ВВС воспринимаются как зеленая, а вражеские - как красная точка.
Ранее мы сообщили о том, что украинские военнопленные восхитились служащими ВС РФ.
Видео: Минобороны России
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