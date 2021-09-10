Минобороны РФ показало кадры с работой системы "Небо-Т" в ходе спецоперации

25-метровая антенна предназначена для отслеживания вражеских и российских самолетов.

Минобороны РФ опубликовало видео, на котором запечатлена работа радиолокационной системы "Небо-Т" для отслеживания российских и вражеских самолетов.

Установка высотой 25 метров представляет из себя антенну, которая вращается вокруг своей оси, отслеживая пролетающие в ее диапазоне воздушные суда.

Отметим, что за счет использования расчета РЛС российские ВВС воспринимаются как зеленая, а вражеские - как красная точка.

Ранее мы сообщили о том, что украинские военнопленные восхитились служащими ВС РФ.

Видео: Минобороны России