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Минобороны РФ показало кадры с работой системы "Небо-Т" в ходе спецоперации

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25-метровая антенна предназначена для отслеживания вражеских и российских самолетов.

Минобороны РФ опубликовало видео, на котором запечатлена работа радиолокационной системы "Небо-Т" для отслеживания российских и вражеских самолетов. 

Установка высотой 25 метров представляет из себя антенну, которая вращается вокруг своей оси, отслеживая пролетающие в ее диапазоне воздушные суда. 

Отметим, что за счет использования расчета РЛС российские ВВС воспринимаются как зеленая, а вражеские - как красная точка. 

Ранее мы сообщили о том, что украинские военнопленные восхитились служащими ВС РФ.

Видео: Минобороны России

Теги: минобороны, небо-т, спецоперация, украина
Категории: Лента новостей, Видео, Новости России,

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