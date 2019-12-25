Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения бронетехники ВСУ вертолетом Ка-52

Экипажи обнаружили замаскированные средства противника и ударили по ним ракетами.

Минобороны России опубликовало видео ликвидации украинской бронетехники вертолетами армейской авиации. На кадрах представлено, как экипаж воздушного судна выполняет пролет на предельно малой высоте. Пилоты обнаружили мишень, после чего осуществили ее захват и пуск боеголовок. Силам авиации удалось уничтожить замаскированную технику противника.

Российская военная авиация в рамках проведения специальной военной операции реализует задачи по сопровождению боевых колонн, ликвидации бронетехники и доставке десанта на точку, транспортировку грузов и миссии по поддержки подразделений.

Напомним, что ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" считается боевой машиной нового поколения. С его помощью военные уничтожают танки, крупную бронированную технику и живую силу. Воздушные машины способны работать в любые погодные условия и при любом времени суток.

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Фото и видео: Минобороны России