Минобороны РФ опубликовало видео применения многоцелевых истребителей Су-35 и Су-30СМ

Летчик рассказал о выполнении боевых задач на Украине.

Минобороны России опубликовало видео боевого применения многоцелевых истребителей Су-35 и Су-30СМ в ходе специальной военной операции на Украине. Ролик появился в ТАСС. на нем показано, как российские авиационные экипажи выполняют задачи по атаке объектов военной инфраструктуры противника в рамках проводимой специальной военной операции на Украине. В пресс-службе ведомства уточнили, что полеты проходят на различных высотах. В арсенале истребителей имеются ракеты классов "воздух-земля" и "воздух-воздух". По словам летчика Клима, обычно силы ВСУ "удирают с поля боя", лишь однажды он заметил сопротивление. В тот раз пара самолетов Су-27 ВСУ решила противодействовать российским бортам.

Когда мы приближаемся к нашей максимальной дальности пуска и эффективной, берем в захват. Срабатывает система оповещения об облучении. Возможно, земля подсказала, что дальность у нас эффективная, так как мы шли уже на сверхзвуке. И - противник отвернул. летчик Клим

По словам пилота, заметить украинский военный самолет на экране своего радара на данном этапе спецоперации - большая редкость. Летчики ВС РФ выполняют миссию по полной ликвидации остатков ПВО Украины.

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Фото и видео: ТАСС

