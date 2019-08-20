Опубликовано видео первого полета 6-тонного беспилотника "Альтиус-У"

Первый полет продолжался 32 минуты на высоте 800 метров.

Министерство обороны Российской Федерации на своем официально канале в YouTube опубликовало видео первого полета тяжелого беспилотника "Альтиус - У".

Сообщается, что первый полет шеститонного беспилотного летательного аппарата проходил на военном испытательном аэродроме. Продолжительность полета составила 32 минуты на высоте 800 метров. Во время полета все системы отработали штатно.

"Альтиус-У" - это окончательный облик беспилотника, появившийся в результате разработок и испытаний ряда прототипов.

Комплекс способен выполнять весь спектр разведывательных задач с применением оптических, радиотехнических и радиолокационных средств и находиться в воздухе более суток. Минобороны РФ

Главной особенностью "Альтиус - У" является применение спутникового канала управления, что делает радиус его применения практически неограниченным.

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Видео: Минобороны РФ