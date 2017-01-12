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Минобороны РФ опубликовало кадры пленных с "Азовстали"

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Их тщательно досмотрели российские военные, после чего их разместили в автобусах.

Минобороны России опубликовало видео сдачи в плен украинских военнослужащих с завода "Азовсталь" в Мариуполе.

На опубликованных кадрах показан выход боевиков с территории предприятия и вынос раненных на носилках. Пленных тщательно досмотрели российские военные, после чего их разместили в автобусах. Раненным военнослужащим оказали первичную медицинскую помощь.

Ранее в Минобороны сообщили, что за сутки 265 боевиков из "Азовстали" сдались в плен.

Видео: Минобороны России

Теги: азовсталь, мариуполь, минобороны россии, пленные
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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