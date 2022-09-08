Минобороны РФ: ВКС России сбили украинский Су-25 в Николаевской области

Самолет был сбит истребительной авиацией в районе Константиновки.

ВКС России сбили украинский самолет Су-25 в Николаевской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Самолет был сбит истребительной авиацией в районе Константиновки. Кроме того, в результате больших потерь в районах населенных пунктов Украинка, Зеленый Гай и Новогригорьевка украинские военные отказались выполнять боевые задачи и отошли в тыловые районы.

Конашенков добавил, что всего на Николаевско-Криворожском направлении украинские войска потеряли два танка, шесть боевых машин пехоты, пять бронированных машин, семь пикапов с пулеметами и более 190 военнослужащих.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы ЗРК "Оса-АКМ".

Видео: Минобороны России