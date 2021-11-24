По официальной версии российского ведомства, приказ был дан после того, как Украина отказалась от переговоров.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенкова рассказал 26 февраля о том, как проходит российская "спецоперация" на Украине. После того, как украинская сторона отказалась от переговоров, всем подразделениям дали приказ наступать по всем направлениям.

По словам Конашенкова, одразделения вооруженных сил Луганской Народной республики с боями продолжают наступление в направлении населенного пункта Рубежное. Войска ЛНР продвинулись с начала "операции" на глубину до 46 км. Под их контролем находятся населенные пункты Счастье и Муратово.

Националистические батальоны применяют так называемые "бандер-автомобили", которые имеют повышенную проходимость и оснащены крупнокалиберным стрелковым вооружением или миномётами. Напомню, что данная тактика применяется международными террористами в Сирии. Игорь Конашенков.

Войска ДНР продвинулись на 10 км. Они контролируют пункты Старогнатовка, Октябрьская и Павлополь.

В Минобороны РФ считают, что "националистический режим Киева" втягивает мирный жителей в конфликт, выдавая гражданам оружие. Это может привести к несчастным случаям и жертвам.

Данные нашей разведки продолжают фиксировать размещение украинскими националистами реактивных и артиллерийских подразделений в жилых кварталах не только в Киеве, но и в других украинских городах. Игорь Конашенков.

В российском ведомстве уверены, что украинские военные провоцируют ответные ударов российских вооруженных сил по жителям населенных пунктов, однако Россия не наносит удары по жилым кварталам.

Переговоры с украинской стороной не состоялись из-за того, что ее не устроили условия России.

Ранее Кадыров рассказал о том, что ни один чеченский боец не пострадал при столкновениях на Украине.



Видео: Минобороны РФ