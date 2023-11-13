Минобороны Германии подтвердило планы удвоить военную помощь Украине в 2024 году

В Берлине заметили, что расходы на ВСУ очень быстро исчерпываются.

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил в эфире местного телеканала о том, что Берлин намерен в 2024 году удвоить военную помощь, которую страна оказывает армии киевского режима. В результате вместо заложенных на эти цели четырех миллиардов евро планируется потратить порядка восьми миллиардов евро. Такое решение со стороны правительства ФРГ чиновник объяснил опытом текущего года, который продемонстрировал, что запланироанные суммы на оказание поддержки ВСУ, были очень быстро исчерпаны.

Это сильный сигнал Украине, показывающий, что мы не сдаемся. Борис Писториус, глава Минобороны ФРГ

Напомним, что коалиционное правительство в Берлине ранее достигло соглашения об удвоении первоначальной суммы помощи в 2024 году. Решение должно быть утверждено голосованием депутатов в парламенте. На текущий момент предоставила Украине 22 миллиардов евро в качестве военной, гуманитарной и финансовой помощи с начала кризиса в регионе. Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес в октябре сообщал, что Лондон уступил Берлину статус крупнейшего европейского донора Украины.

Министр обороны ФРГ пообещал Украине ракеты Taurus через несколько недель.

Фото и видео: немецкая медиагруппа ARD