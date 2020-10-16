Минобороны Азербайджана показало кадры из освобожденных сел Ходжавендского района. Видеоролик появился на сайте ведомства.
Отмечается, что около шести часов утра армия Армении устроило провокации по всей линии соприкосновения и устроила масштабные обстрелы населённых пунктов, которые расположены в прифронтовой зоне. Обстрел происходил из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра.
Командование азербайджанской армией решило начать контрнаступательную.
Ранее Азербайджан обвинил Армению в обстреле населенных пунктов в Карабахе.
Видео: YouTube / Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi
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