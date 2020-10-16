Командование азербайджанской армией решило начать контрнаступательную.

Минобороны Азербайджана показало кадры из освобожденных сел Ходжавендского района. Видеоролик появился на сайте ведомства.

Отмечается, что около шести часов утра армия Армении устроило провокации по всей линии соприкосновения и устроила масштабные обстрелы населённых пунктов, которые расположены в прифронтовой зоне. Обстрел происходил из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра.

Командование азербайджанской армией решило начать контрнаступательную.

Ранее Азербайджан обвинил Армению в обстреле населенных пунктов в Карабахе.

Видео: YouTube / Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi