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Минобороны Армении и Азербайджана обвинили друга в нарушении перемирия в Карабахе
Сегодня, 12:13
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lesjasap

Минобороны Армении и Азербайджана обвинили друга в нарушении перемирия в Карабахе

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Атака подверглись Тертер и Агдам, а также район "Карахамбейли".

Минобороны Армении и Азербайджана обвинили друга в нарушении перемирия в Нагорном Карабахе. По словам официального представителя пресс-службы оборонного ведомства Еревана Шушан Сепанян, в Баку проигнорировали заключенное с 12 часов дня 10 октября гуманитарное перемирие.

Азербайджанские подразделения в 12.05 предприняли атаку на участок "Карахамбейли". Подразделения Армии обороны Арцаха принимают соответствующие меры по пресечению атаки противника

Шушан Степанян, пресс-секретарь Минобороны Армении

В Минобороны Азербайджана заявили об обстреле армянскими вооруженными силами  городов Тертер и Агдам. Эти населенные пункты располагаются на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом.


 

Фото: Pixabay.com

Теги: азербайджан, армения, нагорный карабах, нарушение перемирия, режим прекращения огня
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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