Минобороны Армении и Азербайджана обвинили друга в нарушении перемирия в Карабахе

Атака подверглись Тертер и Агдам, а также район "Карахамбейли".

Минобороны Армении и Азербайджана обвинили друга в нарушении перемирия в Нагорном Карабахе. По словам официального представителя пресс-службы оборонного ведомства Еревана Шушан Сепанян, в Баку проигнорировали заключенное с 12 часов дня 10 октября гуманитарное перемирие.

Азербайджанские подразделения в 12.05 предприняли атаку на участок "Карахамбейли". Подразделения Армии обороны Арцаха принимают соответствующие меры по пресечению атаки противника Шушан Степанян, пресс-секретарь Минобороны Армении

В Минобороны Азербайджана заявили об обстреле армянскими вооруженными силами городов Тертер и Агдам. Эти населенные пункты располагаются на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом.





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