Минобороны Армении и Азербайджана обвинили друга в нарушении перемирия в Карабахе

Минобороны Армении и Азербайджана обвинили друга в нарушении перемирия в Нагорном Карабахе. По словам официального представителя пресс-службы оборонного ведомства Еревана Шушан Сепанян, в Баку проигнорировали заключенное с 12 часов дня 10 октября гуманитарное перемирие.
Азербайджанские подразделения в 12.05 предприняли атаку на участок "Карахамбейли". Подразделения Армии обороны Арцаха принимают соответствующие меры по пресечению атаки противника
Шушан Степанян, пресс-секретарь Минобороны Армении
В Минобороны Азербайджана заявили об обстреле армянскими вооруженными силами городов Тертер и Агдам. Эти населенные пункты располагаются на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом.
Фото: Pixabay.com
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