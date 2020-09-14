Минниханов победил на выборах главы Татарстана

На выборах главы Татарстана в 2015 году Минниханов набрал 94,4%. Сейчас меньше.

Нынешний глава Татарстана Рустам Минниханов победил на выборах главы региона с результатом в 83,28% голосов. Об этом сообщил председатель центризбиркома региона Андрей Кондратьев.

По его словам, в выборах приняли участие 78,78% от общего количества избирателей. Остальные кандидаты на пост главы Татарстана не преодолели барьер в пять процентов.

На выборах главы Татарстана в 2015 году Минниханов набрал 94,4% голосов избирателей при явке 84,2%.

Ранее мы писали, что глава Ростовской области набрал 65,6% голосов на выборах губернатора.

Видео: Youtube/Татар-информ