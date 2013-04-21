Минкультуры Украины внесло Дмитрия Губерниева в список угроз нацбезопасности

Возможная причина - высказывания в адрес украинской сборной по футболу.

Министерство культуры Украины внесло российского телеведущего и спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности для страны. Данный список опубликован на официальном веб-ресурсе ведомства.

Кроме него, в этот перечень пошли такие деятели культуры РФ как, режиссер Олег Джураев, актриса и телеведущая Анна Пескова, а также актер Роман Юрченко. По информации Минкульта, вышеуказанные люди угрожают национальной безопасности Украины.

Знаю, как любят украинские зрители мои репортажи, не сомневаюсь, народная любовь братского народа вычеркнет меня из нелепых списков Минкульта Украины! <…> Правда - всегда сильнее кривды! Нас не разделить! Дмитрий Губерниев, российский комментатор (из сообщения в Instagram)

Предположительно, его включили в список из-за высказывания по поводу выступления сборной Украины по футболу на Евро-2020. В своем Telegram-канале Губерниев обратил внимание на то, что тренер команды Андрей Шевченко общается с футболистами на русском языке.

Отметим, на данный момент в "черном списке" находятся 204 человека. Среди них – Олег Газманов, певица Валерия, Юлия Чичерина и многие другие. Перечень был создан летом 2015.

Ранее российский президент Владимир Путин утвердил стратегию национальной безопасности.

Видео: Instagram / @guberniev_dmitry