Минкульт не стал ограничивать доступ в Царское Село китайским туристам

Китай является стратегическим партнёром России, поэтому китайские туристы являются желанными гостями в музее.

Туристы из Китая являются желанными гостями для российских музеев, отдельных мер по ограничению посещения ими музея-заповедника "Царское село" вводить не планируется. Об этом заявили в Министерстве культуры РФ.

До этого в Минкультуры заслушали концепцию развития музея-заповедника "Царское село". В ходе заседания статс-секретарь, заместитель министра Алла Манилова отметила, что необходимо урегулировать ситуацию с потоком иностранных туристов. В частности, из-за китайских туристов, россияне не могут попасть в музей и Екатерининский дворец.

Минкультуры России категорически возражает против появившихся заголовков и статей в СМИ, согласно которым ведомство якобы "хочет ограничить число китайских туристов в "Царском селе" Минкультуры

Китай является стратегическим партнёром России, поэтому китайские туристы являются желанными гостями в музее. Руководству музея поручили приготовить ряд мер, которые помогут урегулировать турпоток в музей.

Ранее туристы из Китая устроили драку в очереди на вход в музей.

Фото: Piter.TV