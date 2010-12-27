Туристы из Китая устроили драку в очереди на вход в музей

В результате потасовки пострадала девушка.

В Пушкине сотрудники правоохранительных органов задержали двух туристов из Китая, устроивших драку в очереди на вход в музей-заповедник "Царское село". Об этом сообщили в пятницу, 26 июля, в пресс-службе Управления вневедомственной охраны.

Известно, что около входа в музей сработала тревожная кнопка сигнализации. На вызов прибыли сотрудники Росгварди и задержали иностранных зачинщиков драки.

По предварительной информации, между двумя туристами и россиянкой произошел конфликт, в ходе которого мужчины ударили девушку локтем в живот и повалили ее на землю.

Сотрудники Росгвардии передали задержанных сотрудникам территориального отдела полиции. Пострадавшую 29-летнюю девушку госпитализировали с закрытой тупой травмой живота.

Подробности происшествия уточняются.

Фото: Pixabay