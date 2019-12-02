Чиновник из ведомства рассказал об основных критериях отбора.

Минкомсвязь уточнила список российских сайтов с бесплатным доступом. Об инициативе рассказал глава цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Об этом спикер заявил журналистам "РБК" в кулуарах форума IT Government Day.

Мы не оценивали расходы операторов на реализацию проекта, но считаем, что объем бесплатного трафика будет до 10% заметил специалист

В перечень планируется включить все социально значимые сервисы. К данной категории относятся соцсети, мессенджеры, сервисы доставки еды. Туда же попадают образовательные ресурсы и сайты по здравоохранению. Критерий значимости разделен на две части: массовость аудитории сервиса и его доля на рынке. Топ ресурсов будет установлен на специальной комиссии. Приоритет будет отдаваться сервисам с большей частью российской аудитории пользователей. Еще одним возможным параметром станет работа на отечественной инфраструктуре.

Ранее Минкомсвязь попросила перенести сроки подготовки поправок для внедрения eSIM.

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