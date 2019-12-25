В России вступил в силу закон о бесплатном доступе к социально значимым сайтам

В перечне, утвержденном кабмином, находится 371 ресурс.

В России с 1 декабря вступил в силу закон о бесплатном доступе граждан страны к социально значимым сайтам. Об этом пишет "РИА Новости".

Так, абоненты смогут бесплатно получать доступ к веб-ресурсам. Такие сайты будут внесены в перечень, который будет определен специальной комиссией кабинета министров РФ.

В данный список попадут площадки государственных органов, органов местного самоуправления, новостных агрегаторов, а также внебюджетных фондов, порталы государственных услуг и другие. В нем на данный момент находится 371 ресурс.

Отмечается, что провайдеры будут предоставлять абонентам бесплатный доступ к определенным отечественным интернет-ресурсам с доменами .ru, .рф, .su, .дети. Не менее 50% аудитории сайтов должны находиться на территории РФ.

Ранее эксперт назвал декабрь худшим месяцем для рубля.

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