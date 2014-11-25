Эксперт назвал декабрь худшим месяцем для рубля

По словам эксперта, на российскую валюту в том числе давят и геополитические риски.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин рассказал агентству "Прайм", что в ноябре в рейтинге 36 основных мировых валют по изменению их курса к доллару рубль переместился на девятое место, а бы на втором. По словам эксперта, исторически декабрь является худшим месяцем для рубля.

Бабин подчеркнул, что на российскую валюту давят в том числе геополитические риски и падение нефтяных котировок, которое произошло на фоне появления нового штамма коронавируса.

На этом фоне дополнительным негативом для всех рынков выступает возможное ускорение сворачивания монетарных стимулов ФРС из-за высокой инфляции. Такие сигналы могут поступить уже на ближайшем заседании американского регулятора 15 декабря. Это увеличит вероятность более раннего старта повышения процентных ставок в США. Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"

Бабин отметил, что укрепления рубля в ближайшее время ждать не надо. При этом, по его словам, вряд ли реалистичен прогноз в 85 рублей за доллар к 2022 году. Он сказал, что резервы ЦБ и ФНБ защитят рубль от смертельной девальвации.

Ранее мы писали, что стоимость нефти Brent опустилась ниже 71 доллара за баррель.

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