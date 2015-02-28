В России могут измениться телефонные номера для междугородних звонков

Подобный пункт содержится в рекомендациях Международного союза электросвязи.

В России с 2025 года могут измениться телефонные номера для междугородних звонков — а также для звонков внутри региона. Об этом сказано в проекте приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Теперь при звонке внутри региона, мобильных и междугородних нужно будет набирать код 0 вместо 8. При международных звонков — 00 вместо 8-10. Отмечается, что подобный пункт содержится в рекомендациях Международного союза электросвязи.

Ранее российские операторы связи попросили денег на слежку за больными COVID-19.

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