  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В России могут измениться телефонные номера для междугородних звонков
Сегодня, 8:51
108
matveyvn

В России могут измениться телефонные номера для междугородних звонков

0 0

Подобный пункт содержится в рекомендациях Международного союза электросвязи.

В России с 2025 года могут измениться телефонные номера для междугородних звонков — а также для звонков внутри региона. Об этом сказано в проекте приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Теперь при звонке внутри региона, мобильных и междугородних нужно будет набирать код 0 вместо 8. При международных звонков — 00 вместо 8-10. Отмечается, что подобный пункт содержится в рекомендациях Международного союза электросвязи.

Ранее российские операторы связи попросили денег на слежку за больными COVID-19.

Фото: pixabay.com

Теги: межгород, минкомсвязь, мобильная связь
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 9:21

Класано

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии