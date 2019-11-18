Операторы связи не могут найти компромисс.

Минкомсвязь предупредила об отказе бесплатно выделить частоты для 5G-сетей. Это произойдет, если участники рынка не договорятся о создании совместной компании. Определиться с договоренностью сторонам придется до конца месяца. Об этом сообщили в РБК со ссылкой на представителя ведомства Евгения Новикова.

Ранее в ведомстве одобрили инициативу выделить частоты в диапазоне 4,4–4,9 ГГц. Сейчас чиновники обсуждают проект изменений в Концепцию создания мобильных сетей нового поколения. Нужные частоты выставят на торги, хотя ранее в Минкомсвязи предложили передать их операторам бесплатно. Чиновники хотели "выделить ресурс без конкурса, но операторы не могут договориться о разделении ответственности". Участники рынка заявляют, что указанные частоты не подходят для развития 5G.

Напомним, что концепцию развития одобрила АНО. Это было еще в конце сентября.

Ранее Piter.tv писал о том, что за время поездки в "Сапсане" российский программист за 20 минут взломал Wi-Fi поезда.

Видео: YouTube/CareerOneStop