За время поездки в "Сапсане" российский программист за 20 минут взломал Wi-Fi поезда

По его словам, сделал он это от скуки.

На интернет-портале "Хабра" появилась публикация, в которой автор keklick1337 сообщил, что взломал сеть Wi-Fi "Сапасана" за 20 минут. Полную публикацию можно прочитать на портале.

По его словам, он возвращался в Москву с конференции по информационной безопасности ZeroNights. Во время поездки ему стало скучно, и он решил проверить на прочность Wi-Fi поезда. В результате он получил доступ к скрытым данным РЖД за 20 минут.

На сервере оказалась персональная информация о всех пассажирах, а также информация о текущих и прошлых рейсах. Также ему удалось выяснить, почему беспроводной интернет так плохо работает - 96% оперативной памяти было загружено, а весь обмен данными идет через прокси-сервер.

В конце статьи автор вынес вердикт системе безопасности скоростных поездов:

"Все настроено ужасно, одинаковые пароли везде — признак хорошего админа, и хранение данных в текстовых документах тоже гуд. Особенно задачи в кроне. РЖД, поправьте все, через пару месяцев снова проверю, - отметил программист.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге эвакуировали "МЕГА Дыбенко".

Фото: habr.com / keklick1337