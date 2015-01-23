Министры МВД СНГ обсудили в Петербурге борьбу с преступностью и нелегальной миграцией

Колокольцев возглавил Совет министров внутренних дел СНГ на заседании в Петербурге.

Глава МВД России Владимир Колокольцев открыл заседание Совета министров внутренних дел СНГ в Петербурге и принял полномочия председателя от министра МВД Белоруссии Ивана Кубракова.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что Владимир Колокольцев возглавил мероприятие, приняв полномочия председателя у главы МВД Белоруссии Ивана Кубракова.

Заседание приурочено к предстоящему 30-летию Совета министров внутренних дел СНГ. В повестке дня рассматривались вопросы межгосударственного сотрудничества и реализации программ по борьбе с преступностью. Отдельное внимание уделили проблемам незаконной миграции, противодействию киберпреступлениям, обеспечению безопасности дорожного движения и регулированию использования средств индивидуальной мобильности.

В этот же день Колокольцев провёл встречу с министром внутренних дел Узбекистана Азизом Ташпулатовым. Он сообщил, что иностранным гражданам, находящимся в России с нарушением сроков пребывания и подлежащим включению в реестр контролируемых лиц, продлён срок урегулирования правового статуса до 10 сентября.

Ранее сообщалось, что Путин предложит участникам саммита ЕАЭС провести заседание в Петербурге.

