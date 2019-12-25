Министр здравоохранения осмотрел НИИ ЛОР в Петербурге

Михаил Мурашко представил нового главу медучреждения.

В субботу, 10 апреля, в Петербург прибыл глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко. Об этом сообщили в "Петербургском дневнике".

Министр проверил отделение регионального НИИ ЛОР, где занимаются лечением уха, горла и носа. Как отметил глава Минздрава РФ, в связи с коронавирусной инфекцией увеличилось количество пациентов, обращающихся в подобные медицинские учреждения с жалобами на осложнения после перенесения заболевания.

Министр представил нового руководителя Института - им стал заслуженный врач России, отоларинголог Владимир Дворянчиков.

Второй площадкой визита стал Институт гриппа имени А. А.Смородинцева, руководителем которого сегодня объявили доктора медицинских наук Дмитрия Лиознова. Михаил Мурашко отметил, что НИИ гриппа первым в России открыл SARS-CoV-2 в начале прошлого года.

Ранее на Piter.tv сообщили, что женщина, сбежавшая из Боткинской больницы с подозрением на COVID-19, подала жалобу в ЕСПЧ.

Фото: Piter.tv