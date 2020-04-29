Министр здравоохранения Тульской области заразился коронавирусом

Он ушёл на самоизоляцию в своём кабинете.

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк заболел коронавирусом. Об этом сообщили в областном правительстве.

О положительном тесте на COVID-19 стало известно сегодня, 29 апреля. Министр ушёл на самоизоляцию в своём рабочем кабинете, где у него, по словам чиновника, есть всё необходимое. В приёмную ему приносят еду, лекарства, одежду.

Эрк иронично добавил, что при режиме работы с 8 утра и за 00:00 "забываешь, что находишься в кабинете". Он отметил, что он, как и губернатор, работает без выходных.

Ранее депутат Госдумы РФ рассказал о своем заражении коронавирусом.