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Министр здравоохранения Тульской области заразился коронавирусом

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Он ушёл на самоизоляцию в своём кабинете.

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк заболел коронавирусом. Об этом сообщили в областном правительстве.

О положительном тесте на COVID-19 стало известно сегодня, 29 апреля. Министр ушёл на самоизоляцию в своём рабочем кабинете, где у него, по словам чиновника, есть всё необходимое. В приёмную ему приносят еду, лекарства, одежду.

Эрк иронично добавил, что при режиме работы с 8 утра и за 00:00 "забываешь, что находишься в кабинете". Он отметил, что он, как и губернатор, работает без выходных.

Ранее депутат Госдумы РФ рассказал о своем заражении коронавирусом.

Теги: здравоохранение, коронавирус, тульская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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