Депутат Госдумы РФ рассказал о своем заражении коронавирусом

Об этом глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников рассказал РИА "Новости".

Депутат Государственной думы и глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников заявил о своем заражении коронавирусом. У него была зафиксирована двусторонняя пневмония, вызванная COVID-19. Как депутат 25 апреля заявил РИА "Новости", анализ на коронавирус у него был отрицательным, а COVID-19 у него был выявлен при помощи компьютерной томографии.

Отмечается, что Калашников заразился коронавирусом от водителя, который заболел на прошлой неделе.

Ранее мы сообщали о том, что анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы в Петербурге скончался после заражения COVID-19. Он заболел во время работы с пациентами.

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