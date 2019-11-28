Министр труда прокомментировал предложение сделать 31 декабря выходным

Ранее в Кремле заявили, что россияне будут работать в предновогодний день.

Глава Минтруда РФ считает, что предложение сделать 31 декабря выходным днем идет вразрез с решениями ведомства, которые были приняты ранее, сообщило "Экономика сегодня".

По словам Максима Топилина, праздничные даты сопряжены с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому объявить предновогодний день нерабочим невозможно. При принятии решения правительство учитывает различные факторы. При этом каждый работодатель индивидуально решает график работы его сотрудников в последний день декабря.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что предновогодний день решили сделать рабочим.

Напомним, что согласно установленному графику, в 2019/2020 году праздничными днями считаются 1-8 января. Последний день декабря - рабочий день, но сокращенный на один час. В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным.

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