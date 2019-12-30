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Министр связи Шадаев предложил дать доступ силовикам к данным россиян
Сегодня, 7:56
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lesjasap

Министр связи Шадаев предложил дать доступ силовикам к данным россиян

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Проект рассматривается Госсоветом.

Министр связи Максут Шадаев предложил дать доступ силовикам к данным россиян. Чиновник считает, что эти сведения необходимы для тех, кто ведет оперативно-розыскную деятельность. Об этом сообщили "Ведомости".

Также информацию смогут получить уполномоченные представители. Данный закон может начать работать уже к 2024 году. В этом случае силовики будут получать сведения в онлайн-режиме. Им будут доступны данные банков, операторов мобильной связи, Интернета. Сейчас эту информацию можно получить только по запросу через судебное постановление. Презентация инициативы состоялась на заседании рабочей группы Государственного совета в сфере коммуникации, связи и цифровой экономики. 

Ранее Piter.tv писал о том, что в Дагестане задержали членов религиозно-экстремисткой организации.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/
 

Теги: максут шадаев, министр связи, силовики
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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