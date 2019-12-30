Министр связи Шадаев предложил дать доступ силовикам к данным россиян

Проект рассматривается Госсоветом.

Министр связи Максут Шадаев предложил дать доступ силовикам к данным россиян. Чиновник считает, что эти сведения необходимы для тех, кто ведет оперативно-розыскную деятельность. Об этом сообщили "Ведомости".

Также информацию смогут получить уполномоченные представители. Данный закон может начать работать уже к 2024 году. В этом случае силовики будут получать сведения в онлайн-режиме. Им будут доступны данные банков, операторов мобильной связи, Интернета. Сейчас эту информацию можно получить только по запросу через судебное постановление. Презентация инициативы состоялась на заседании рабочей группы Государственного совета в сфере коммуникации, связи и цифровой экономики.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Дагестане задержали членов религиозно-экстремисткой организации.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

