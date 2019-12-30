В Дагестане задержали членов религиозно-экстремисткой организации

В ходе обысков у них нашли литературу с экстремистскими материалами.

Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане шестерых членов религиозно-экстремистской организации. Они являются членами "Ат-Такфир Валь-Хиджра", запрещенной на территории РФ.

Ранее было возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности экстремистской организации". Силовики наведались в места жительства задержанных. У них обнаружили экстремистскую литературу и электронные носители, сообщило ФБА "Экономика сегодня".

Проводятся необходимые следственные действия.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Путин встретился с матерью осужденной в России израильтянки.

Видео: NewSoldat / YouTube