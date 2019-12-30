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В Дагестане задержали членов религиозно-экстремисткой организации

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В ходе обысков у них нашли литературу с экстремистскими материалами.

Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане шестерых членов религиозно-экстремистской организации. Они являются членами "Ат-Такфир Валь-Хиджра", запрещенной на территории РФ. 

Ранее было возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности экстремистской организации". Силовики наведались в места жительства задержанных. У них обнаружили экстремистскую литературу и электронные носители, сообщило ФБА "Экономика сегодня"

Проводятся необходимые следственные действия. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Путин встретился с матерью осужденной в России израильтянки. 

Видео: NewSoldat / YouTube 

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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