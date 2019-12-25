Министр спорта Италии не уверен, что сезон футбольной Серии А возобновится

Чемпионат планируют возобновить в июне.

Министр молодежной политики и спорта Италии Винченцо Спадафора в интервью порталу Football Italia поделился мнением о возможности возобновить нынешний сезон чемпионата страны по футболу (Серия А - прим.), прерванного из-за пандемии коронавируса.

Мы возобновим тренировки в командных видах спорта с 18 мая только в том случае, если условия безопасности и охраны могут быть подтверждены в течение следующих нескольких недель. Есть много сомнений, ситуация сложная. Ничто не должно восприниматься как должное, и нет уверенности, что сезон возобновится. Мы должны заработать эту возможность правильным поведением. Винченцо Спадафора, министр спорта Италии

Напомним, в итальянской Серии А первое место занимает "Ювентус". Клуб из Турина набрал 63 очка после 26 матчей. Согласно последним данным, нынешний сезон планируют возобновить не раньше июня.

Ранее стало известно, что все клубы Серии А согласились доиграть сезон.

Фото: lastampa.it