Все клубы чемпионата Италии по футболу согласились доиграть сезон

Пресс-служба Серии А (чемпионат Италии по футболу - прим.) опубликовала на официальном сайте турнира итоги видеоконференции с клубами на тему возможного возобновления сезона, прерванного эпидемией коронавируса.
Возобновление спортивных мероприятий будет происходить в соответствии с регламентами ФИФА и УЕФА, решениями Итальянской федерации футбола, а также в соответствии с медицинскими протоколами для защиты игроков и персонала.
Пресс-служба Серии А
Также в заявлении отмечается, что все 20 клубов высшего дивизиона согласились доиграть сезон 2019/20.
Напомним, в итальянской Серии А первое место занимает "Ювентус". Клуб из Турина набрал 63 очка после 26 матчей.
Ранее мы писали о том, что восемь клубов выступили против возобновления чемпионата Италии.
Видео: YouTube / UEFA
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