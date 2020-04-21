Все клубы чемпионата Италии по футболу согласились доиграть сезон

Руководство турнира будет действовать в соответствии с регламентами ФИФА и УЕФА.

Пресс-служба Серии А (чемпионат Италии по футболу - прим.) опубликовала на официальном сайте турнира итоги видеоконференции с клубами на тему возможного возобновления сезона, прерванного эпидемией коронавируса.

Возобновление спортивных мероприятий будет происходить в соответствии с регламентами ФИФА и УЕФА, решениями Итальянской федерации футбола, а также в соответствии с медицинскими протоколами для защиты игроков и персонала. Пресс-служба Серии А

Также в заявлении отмечается, что все 20 клубов высшего дивизиона согласились доиграть сезон 2019/20.

Напомним, в итальянской Серии А первое место занимает "Ювентус". Клуб из Турина набрал 63 очка после 26 матчей.

Ранее мы писали о том, что восемь клубов выступили против возобновления чемпионата Италии.

Видео: YouTube / UEFA