Восемь клубов чемпионата Италии по футболу выступили против возобновления сезона

Они уверены, что риск заражения коронавирусом останется в любом случае.

Как сообщает агентство Adnkronos, восемь клубов высшего дивизиона чемпионата Италии по футболу (Серия А - прим.) заявили о своем несогласии доиграть нынешний сезон, прерванный из-за эпидемии коронавируса.

"Торино", "Сампдория", "Фиорентина", "Удинезе", "Парма", "СПАЛ", "Брешия" и "Болонья" - эти клубы выступили против того, чтобы Серия А продолжилась. Представители клубов считают, что при проведении матчей сохранится риск заражения COVID-19 даже в случае благоприятной эпидемиологической обстановки.

Сегодня, 21 апреля должна пройти встреча руководителей Серии А и Итальянской федерации футбола по поводу возможного возобновления сезона.

Напомним, в итальянской Серии А первое место занимает "Ювентус". Клуб из Турина набрал 63 очка после 26 матчей.

Ранее стало известно, что матчи чемпионата Италии могут пройти без зрителей до марта 2021 года.