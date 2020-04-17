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Матчи чемпионата Италии пройдут без зрителей до марта 2021 года

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К этому времени в стране снимут ограничения, вызванные пандемией коронавируса.

Как сообщает издание AS, в Италии планируют закрыть стадионы для футбольных болельщиков на тот случай, если удастся возобновить национальный чемпионат после спада эпидемии коронавируса.

По прогнозам, матчи пройдут без зрителей до марта 2021 года. К этому времени будут сняты ограничения в стране и откроют границы.

Напомним, в итальянской Серии А первое место занимает "Ювентус". Клуб из Турина набрал 63 очка после 26 матчей.

Ранее стало известно, что чемпионат Италии планируют возобновить не раньше июня.

Видео: YouTube / Только Футбол

Теги: коронавирус, серия а, чемпионат италии по футболу
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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