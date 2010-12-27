Министр обороны Японии посетил крейсер "Аврора"

В четверг, 2 августа, министр обороны Японии Ицунори Онодэра посетил крейсер "Аврора". Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.
Ицунори Онодэра отменил уникальность музея и особое внимание уделил экспозиции, посвященной Цусимскому сражению (крейсер "Аврора" один из двух кораблей, уцелевших в Цусимском сражении в мае 1905 года).
Перед этим в Санкт-Петербурге состоялась встреча исполняющего обязанности командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенанта Виктора Астапова с главой Министерства обороны Японии Ицунори Онодэрой. На встрече представители России и Японии обсуждали вопросы военного сотрудничества. Также Ицунори Онодэрой посетил Кронштадт.
Корабль крейсер "Аврора" попал в список объектов особой туристической привлекательности. Он является одной из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга.
Фото: пресс-служба ЗВО