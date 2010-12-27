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Министр обороны Японии посетил крейсер "Аврора"
Сегодня, 9:22
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nastya960
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Министр обороны Японии посетил крейсер "Аврора"

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Крейсер "Аврора" один из двух кораблей, уцелевших в Цусимском сражении в мае 1905 года.

В четверг, 2 августа, министр обороны Японии Ицунори Онодэра посетил крейсер "Аврора". Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

Ицунори Онодэра отменил уникальность музея и особое внимание уделил экспозиции, посвященной Цусимскому сражению (крейсер "Аврора" один из двух кораблей, уцелевших в Цусимском сражении в мае 1905 года).

Перед этим в Санкт-Петербурге состоялась встреча исполняющего обязанности командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенанта Виктора Астапова с главой Министерства обороны Японии Ицунори Онодэрой. На встрече представители России и Японии обсуждали вопросы военного сотрудничества. Также Ицунори Онодэрой посетил Кронштадт. 

Корабль крейсер "Аврора" попал в список объектов особой туристической привлекательности. Он является одной из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга.

Фото: пресс-служба ЗВО

Теги: западный военный округ , зво , крейсер аврора , министр обороны японии , цусимское сражение
Категории: Лента новостей Новости СПб

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