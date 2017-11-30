Крейсер "Аврора" попал в список объектов особой туристической привлекательности

Корабль является одной из главных достопримечательностей Петербурга.

Крейсер "Аврора" попал во Всемирный список объектов особой туристической привлекательности. Каждый год посмотреть на корабль приходят миллионы приезжих. Он является одной из главных достопримечательностей Петербурга. Об этом сообщает Евразийская организация экономического сотрудничества.

Решение о включении крейсера в список было принято на сессии Международного комитета по вопросам туристической привлекательности и устойчивому развитию в Йоханнесбурге. Сертификат вручили командованию "Авроры" перед днем ВМФ.

Сегодня корабль пришвартован у Нахимовского училища, куда его переместили в 1948 году. За это время "Аврору" дважды реставрировали — в 1987 и 2014 годах. Недавно на крейсере заработал православный храм, который восстановили, опираясь на архивные чертежи.

Ранее мы писали, что военная делегация из Китая посетила крейсер "Аврора".

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