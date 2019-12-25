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Министр обороны Сергей Шойгу прибыл на Северный флот
Сегодня, 12:25
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lesjasap

Министр обороны Сергей Шойгу прибыл на Северный флот

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Генерал инспектирует военную инфраструктуру в регионе.

Министр обороны Сергей Шойгу прибыл на Северный флот. Российский генерал будет находиться с инспекцией в пункте базирования, а после этого изучит готовность инфраструктуры причального фронта атомных подводных лодок проектов "Борей" и "Борей-А". После этого военнослужащий заслушает доклады представителей местного командования по вопросам развития социальной инфраструктуры.

В конце рабочей поездки Шойгу будет участвовать в совещании Военно-морского флота России. В нем также будут задействованы командующие Северным флотом, члены центральных органов управления, чиновники из Минпромторга и военно-промышленного комплекса. Одним из вопросов на повестке дня станет реализация государственного оборонного заказа, связанного с обновлением крейсера "Адмирал Кузнецов".

Сергей Шойгу: ВС РФ расширят линейку военных роботов.

Фото: Минобороны России

Теги: минобороны, северный флот, сергей шойгу
Категории: Новости России, Тема дня, Лента новостей,

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