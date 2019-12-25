Глава Пентагона представил американским законодателям оборонный бюджет.

Министр обороны США заявил о возможности новых войн. Такое заявление сделал Ллойд Остин во время выступления в Комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США. Руководитель Пентагона отметил, что специалисты учитывали возможности новых вооруженных конфликтов при подготовке предложений по оборонному бюджету.

Министерство обороны должно быть готовым к тому, чтобы идти в ногу с нашими конкурентами... и при необходимости сражаться и выиграть следующую войну... не последнюю. Ллойд Остин, глава Пентагона США

Эксперт подчеркнул, что Вашингтону следует более серьезно уделить внимание Пекину. На статью по тихоокеанскому сдерживанию Китая Остин предложил выделить более пяти миллиардов долларов. Глава ведомства издал внутреннюю директиву, в которой говорится об усилении сети региональных союзников США, а также о разработке современных технологий и оперативных концепций противостояния с КНР.

Еще одной приоритетной задачей глава Пентагона считает противостояние агрессивности РФ, особенно в киберпространстве. На операции в данной области, а также различные исследования по кибербезопасности Пентагон планирует выделить десять миллиардов долларов. По словам Ллойда Остина, также американский оборонный бюджет может противостоять иранской и северокорейской программам по баллистическим ракетам. При этом Пентагон сделает "акцент на космос" и ПРО.

Пентагон: КНР начинает склоняться к применению ядерного оружия в региональном конфликте.

Фото: The Hill